...THUNDERSTORMS EXPECTED TO PRODUCE EXCESSIVE RAINFALL...
.A SLOW MOVING AREA OF LOW PRESSURE OVER THE EASTERN MID-ATLANTIC
WILL ALLOW FOR SLOW MOVING THUNDERSTORMS THIS AFTERNOON AND
EVENING. MANY AREAS OVER THE PAST WEEK HAVE ALREADY RECEIVED
SEVERAL INCHES OF RAIN. THIS WILL MAKE IT EASIER FOR FLASH
FLOODING TO OCCUR FOR STORMS WHICH PRODUCE EXCESSIVE RAINFALL.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS
EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTH CAROLINA, VIRGINIA, AND SOUTHEAST WEST
VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTH CAROLINA,
ALLEGHANY NC, ROCKINGHAM, STOKES, SURRY, WILKES, AND YADKIN.
IN VIRGINIA, ALLEGHANY VA, AMHERST, BATH, BEDFORD, BLAND,
BOTETOURT, CARROLL, CRAIG, FLOYD, FRANKLIN, GILES, GRAYSON,
HENRY, MONTGOMERY, PATRICK, PULASKI, ROANOKE, ROCKBRIDGE, AND
WYTHE. IN SOUTHEAST WEST VIRGINIA, EASTERN GREENBRIER, MERCER,
MONROE, SUMMERS, AND WESTERN GREENBRIER.
* UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING
* SLOW MOVING THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO PRODUCE TORRENTIAL
DOWNPOURS LEADING TO LOCALIZED FLASH FLOODING.
* RAIN RATES OF 4 INCHES AN HOUR ARE POSSIBLE WITH STORMS WHICH
DEVELOP ACROSS THE WATCH AREA THIS AFTERNOON AND EVENING. THIS
WILL RESULT IN RAINFALL AMOUNTS OF UP TO ONE INCH IN 15
MINUTES WHICH MAY QUICKLY FILL ROADSIDE DITCHES. RAINFALL
AMOUNTS WHICH EXCEED 2 INCHES WILL LIKELY LEAD TO FLASH
FLOODING OF SMALL STREAMS AND POOR DRAINAGE AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
REMEMBER...TURN AROUND...DON'T DROWN!
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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