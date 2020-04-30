Dear 4th Grade Huskies,

I miss you all so much. The school year ended too soon, but I want you all to know how proud I am of you. You are an amazing and smart group of young ladies and gentlemen. I hope you have been working on your packets and find the on-line lessons a new fun way to learn.

Please remember that I am still here for you even though we don't get to see each other. Work hard, stay safe and healthy.

Huskie pride and strength will get us through this unusual time. You are loved and missed. Make the most of this time and take care.

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