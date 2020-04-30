Hi friends! I miss you so much! I know this is not how we wanted to end our school year but I am so proud of how hard you are working at home. Every video, message, and picture you send me of what you have learned brings a giant smile to my face! Sebastian, Abigail, Julian, Jasmin, Presley, Autumn, Emma, Joel, Kayleigh, Amondre, Logan, Terry, Kelton, Owen, Marley, and Layah you will always have a special place in my heart and know you conquered first grade like a superhero! Love, Mrs. Church

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