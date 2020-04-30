Wow! What a year it has been for us! I haven’t seen you all since the day before winter break! That is such a long time! I know some of you have grown physically and mentally since then and I’m upset I don’t get to see the new you! Every single one of you can achieve great things in high school and I hope you all succeed! Join a club or a team, get involved across the parking lot! You all will always be my first solo teacher year and I will always remember you! Please come back across to say hi next year! Or look for me in the parking lot during bus duty! Good luck to all of you!

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