Hey Guys!! I want you to know that I am proud of you and all you are doing during this crazy time. I know it is hard to do your work on a computer and not be around your friends. I also want you to know that I miss you soooo much and I can't wait for us to be able to get back to school. Keep working hard and getting smart....you are awesome! Be sure to be nice to your new teachers at home (your mom and dad). Be good and know I MISS YOU!!

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