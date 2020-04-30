This note is to ALL the students at Monterey Elementary. I am so grateful to be able to communicate through the newspaper to you. I truly miss seeing and learning with each and everyone of you. Although we are apart, you are all just a thought away. Thinking about your creative thoughts, unique personalities, enthusiasm for life, and envisioning your heart-warming smiles makes my day so much better. As you are learning at home, always know I am your forever cheerleader.

Read, write, illustrate, and take good care of yourself.

Sending thumbs up and lots of love,

Mrs. Keith

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