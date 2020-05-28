In this time of disruption and fear, one thing my husband and I can count on each day is The Roanoke Times (along with the Wall Street Journal) delivered to the front door by our local carrier. Somehow the editors manage to offer us stories that are not all about the coronavirus and for this we are grateful.

And let’s take a moment to recognize photographer, Stephanie Klein-Davis, for photos of nature, local activity and hope while we pray for this crisis to pass. What a relief. Thank you Roanoke Times and your staff.

KATHLEEN F. GOODWIN

LEXINGTON

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