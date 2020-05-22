In reference to Ernie Hilliker's April 27 letter, he states there should be a law against lying. Well if there was his hero Donald Trump would be the first one headed to jail.

With over 17,000 documented lies Trump has got to be the all time great in the lie department. Hilliker was right about the impeachment trial. It was a farce but not in the way he imagined. If Hilliker had actually read the transcript he would have seen that it overwhelmingly showed Trump's guilt.

Mitch McConnell orchestrated the greatest sham trial ever perpetrated against the American people. Ernie should try getting his news form somewhere else but the FOX right wing news and propaganda network.

GENE STUCKEY

ROANOKE

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