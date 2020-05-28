Protests against the stay-at-home restrictions, lockdowns and social distancing measures are spreading across the country. People should have the right to assemble in parks and playgrounds, in churches and synagogues, in restaurants and arenas. Led by our self proclaimed 'incredibly stable genius' in the Oval Office, they should disprove this "trumped up virus hoax." (Pun intended).

So let 'em. What have they got to lose?

MAC PHOENIX

ROANOKE

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