I assume the Democratic lawmakers have now seen what can happen when our Virginia citizens become really aroused! They should have learned the lessons of the 1950s, when their grandfathers signed on to the Massive Resistance movement. "Like fathers, like grandfathers" you know.

And if those Demos are allowed to confiscate our guns, next they will come to take away our socks and our underwear.

True patriots must ever be alert.

F.D. WILLIAMSON

COVINGTON

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