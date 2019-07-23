...EXCESSIVE RAINFALL POSSIBLE THIS EVENING...
.A VIGOROUS UPPER LEVEL TROUGH OF LOW PRESSURE WILL SETTLE OVER
THE OHIO VALLEY THROUGH TONIGHT. THE ASSOCIATED COLD FRONT WILL
MOVE SOUTHEAST, SLOWLY CROSSING THE APPALACHIANS, RESULTING IN
SEVERAL ROUNDS OF THUNDERSTORMS AND POTENTIAL FOR EXCESSIVE
RAINFALL. IF MORE THAN 2 INCHES OF RAIN FALLS IN LESS THAN AN
HOUR, FLASH FLOODING WOULD BECOME POSSIBLE.
...FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT UNTIL 2 AM EDT TUESDAY...
THE FLASH FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR
* PORTIONS OF VIRGINIA AND SOUTHEAST WEST VIRGINIA, INCLUDING
THE FOLLOWING AREAS, IN VIRGINIA, ALLEGHANY VA, BATH, BLAND,
BOTETOURT, CRAIG, FLOYD, GILES, MONTGOMERY, PULASKI, ROANOKE,
ROCKBRIDGE, SMYTH, TAZEWELL, AND WYTHE. IN SOUTHEAST WEST
VIRGINIA, EASTERN GREENBRIER, MERCER, MONROE, SUMMERS, AND
WESTERN GREENBRIER.
* UNTIL 2 AM EDT TUESDAY
* SEVERAL ROUNDS OF THUNDERSTORMS ARE LIKELY AS A COLD FRONT SAGS
SLOWLY SOUTHWARD FROM THE OHIO VALLEY. SOME OF THESE
THUNDERSTORMS COULD CONTAIN EXCESSIVE RAINFALL RATES.
* IF ACTUAL RAINFALL EXCEEDS 2 INCHES IN AN HOUR, FLASH FLOODING
WILL BE POSSIBLE. THE GREATEST IMPACTS WILL BE IN POOR
DRAINAGE AND URBAN AREAS. SMALL STREAMS WITHIN MOUNTAINOUS
TERRAIN ARE ALSO SUSCEPTIBLE TO RAPID RUNOFF, AND WILL RESPOND
VERY QUICKLY WHEN HIGH RAIN RATES OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
REMEMBER...TURN AROUND...DON'T DROWN!
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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