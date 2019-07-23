To all the supposedly sports heroes, political folks in office and the general population of this country, I am sick to death of listening to or trying to read the profanity, vulgar laced comments of these people, some of whom we are raised to respect.

The saying I read at an airport somewhere in Virginia years ago has stuck with me ever since I read it. “The use of profanity is a weak mind trying to express itself forcefully.” How very true this saying is as well as the one “Better to remain silent and thought a fool than to open mouth and remove all doubt.”

ALLAN BURKE

CHRISTIANSBURG

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