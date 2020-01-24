I am embarrassed that Virginia has a governor who continues a ‘make-up’ for his own indiscretions by naively trying to demean Virginia’s past. I prefer to follow the advice of Golda Meir (former Israeli Prime Minister) noted earlier in The Roanoke Times thoughts for the day, “One cannot and must not try to erase the past merely because it does not fit the present.”

Robert E. Lee turned down the offer to be General of all the Union Armies because he couldn’t fight against his own state of Virginia. Statues of other significant contributors are certainly justified. However, let’s not pretend that those of Robert E. Lee’s stature don’t deserve our admiration. Read some history, Mr. Northam.

PHILIP COFFEY

SALEM

Load comments