I think it is very sad that the only way voters get to know that the Libertarian Party nominated Dr. Jo Jorgensen (www.joj2020.com) to be their presidential nominee is by me sending a letter to the editor.

To the voters, please don’t rely on local media to learn about all the candidates before going to vote. If you vote with blinders (I have only voted “fill in the blank”) or vote because your hate is so great for one that you will select a rambling, incoherent man without looking at the other candidates, YOU are the problem. Make the political party EARN your vote. Be knowledgeable about who and what you are voting for. That is how you make a change.

BRIAN HINER

ROANOKE

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