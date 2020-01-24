I am deeply concerned with the actions taken by the Trump administration in the assassination of Iranian General Quasem Soleimani.

After withdrawing troops and leaving our Kurdish allies in the lurch with the excuse that America is not the world’s police force, Trump appears to be doing an about face and is deliberately provoking Iran into war. The lives of thousands of American soldiers and countless civilians are at stake. We cannot go to war with Iran.

I find the timing of this action highly questionable. It won’t be the first time a sitting president with a challenging reelection looming on the horizon has started a war to distract the public from current issues. For the love of God I urge Rep. Griffith, Sen. Kaine and Sen. Warner to not let this happen again.

I urge them to do what’s right. Push to impeach and remove Trump from office before it’s too late.

DEBORAH COOPER

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