George H. "Buck" Wood Jr., age 85, of Boones Mill, passed away on Tuesday, February 4, 2020. Arrangements by Conner-Bowman Funeral Home, 62 VA Market Place Drive (Route 220 @ Wirtz Road) Rocky Mount.

To send flowers to the family of George Wood, Jr., please visit Tribute Store.

Service information

Feb 20
Celebration of Life
Thursday, February 20, 2020
11:00AM
Boones Mill Baptist Church
10 Whispering Creek Road RD
Boones Mill, VA 24065
Order flowers
Guaranteed delivery before George's Celebration of Life begins.
Feb 20
Visitation
Thursday, February 20, 2020
11:45AM-1:00PM
Boones Mill Baptist Church
10 Whispering Creek Road RD
Boones Mill, VA 24065
Order flowers
Guaranteed delivery before George's Visitation begins.

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