January 21, 2020 Dorothy Ellis Willis of Roanoke, Va., passed away on Tuesday, January 21, 2020. Services will be held at 10:30 a.m. on Saturday, January 25, 2020, at Oakey's Roanoke Chapel with visitation one hour prior to the service.

To plant a tree in memory of Dorothy WILLIS as a living tribute, please visit Tribute Store.

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