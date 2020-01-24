January 21, 2020 Nancy Lee Raborn, 75, of Roanoke, Va., went to be with the Lord on Tuesday, January 21, 2020. A Memorial Service will be held at 10 a.m. on Saturday, January 25, 2020, at Oakey's North Chapel. The family will receive friends from 9 until 10 a.m. at the funeral home prior to the service. In lieu of flowers, memorials may be made to the DAV Chapter 3. Online condolences may be shared at www.oakeys.com.

To plant a tree in memory of Nancy RABORN as a living tribute, please visit Tribute Store.

Tags

Locations

(0) entries

Sign the guestbook.

THANK YOU for helping us ensure that all guest book entries are positive and considerate. If you see a negative or inappropriate comment, please click on the link in the comment to report it, and a staff member will follow up immediately.

Add an entry
Stop watching this guestbook.