January 29, 2020 Israel K. Penn, 21, of Roanoke, passed away on Wednesday, January 29, 2020. A funeral service will be held at 1 p.m. on Saturday, February 8, 2020 at First Baptist Church, Salem, Va. Arrangements by Serenity Funeral Home and Cremation Service.

To plant a tree in memory of Israel Penn as a living tribute, please visit Tribute Store.

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