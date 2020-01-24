...PERIOD OF LIGHT FREEZING RAIN FRIDAY MORNING...
.LOW PRESSURE TRACKING ACROSS THE OHIO VALLEY INTO THE GREAT
LAKES WILL SPREAD RAIN ACROSS THE MID ATLANTIC REGION BEGINNING
LATE TONIGHT OR EARLY FRIDAY, CONTINUING INTO FRIDAY NIGHT. THE
PRECIPITATION MAY BEGIN AS FREEZING RAIN, AND PERHAPS EVEN BRIEFLY
AS SNOW OR SLEET NEAR THE INTERSTATE 64 CORRIDOR, BEFORE CHANGING
TO ALL RAIN DURING THE MID TO LATE MORNING. THE THREAT FOR
FREEZING RAIN WILL LINGER THE LONGEST NEAR THE INTERSTATE 64
CORRIDOR AND THE SOUTHERN SHENANDOAH VALLEY. MOST ICE
ACCUMULATIONS ARE ONLY EXPECTED TO AMOUNT TO A TRACE, WITH PERHAPS
A FEW HUNDREDTHS OF AN INCH OF ICE IN THE GREENBRIER AND
SHENANDOAH VALLEYS. WITH TEMPERATURES HOVERING NEAR 32F, ICE
ACCUMULATIONS ARE EXPECTED TO PRIMARILY BE CONFINED TO ELEVATED
OBJECTS SUCH AS TREES, POWER LINES, AND DECKS, AS WELL AS SOME
UNTREATED BRIDGES AND OVERPASSES.
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO
1 PM EST FRIDAY...
* WHAT...FREEZING RAIN, BRIEFLY MIXED WITH SLEET AND SNOW EARLY,
CHANGING TO RAIN BY MIDDAY. ONLY TRACE AMOUNTS OF SNOW AND ICE
EXPECTED. ICE ACCUMULATIONS OF 0.01 TO 0.05 INCH.
WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTHWEST AND WEST CENTRAL VIRGINIA AS WELL
AS SOUTHEAST WEST VIRGINIA.
* WHEN...FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 1 PM EST FRIDAY.
* IMPACTS...SOME BRIDGES, OVERPASSES, AND MAINLY SECONDARY
UNTREATED ROADS COULD BECOME SLIPPERY AND HAZARDOUS EARLY FRIDAY
MORNING. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING
COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...UNTREATED ROADS AND SIDEWALKS WILL BE
SLICK. USE CAUTION AND PLAN ON EXTRA TIME TO REACH YOUR
DESTINATION IN THE MORNING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
(0) entries
Sign the guestbook.
Log In
THANK YOU for helping us ensure that all guest book entries are positive and considerate. If you see a negative or inappropriate comment, please click on the link in the comment to report it, and a staff member will follow up immediately.