Gail Stafford 1/24/1952 - 8/7/2019 "Love can touch us one time and last for a lifetime"... Happy Birthday Baby, Love Always & Forever, Barry

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