...HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SATURDAY EVENING
THROUGH SUNDAY MORNING...
* WHAT...NORTHWEST WINDS 15 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH
POSSIBLE.
* WHERE...IN VIRGINIA, GRAYSON, CARROLL, FLOYD, ROANOKE, PATRICK
AND FRANKLIN COUNTIES. IN NORTH CAROLINA, ASHE, ALLEGHANY NC
AND WATAUGA COUNTIES.
* WHEN...FROM SATURDAY EVENING THROUGH SUNDAY MORNING.
* IMPACTS...DAMAGING WINDS COULD BLOW DOWN TREES AND POWER
LINES. WIDESPREAD POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL COULD BE
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
* ADDITIONAL DETAILS...THE STRONGEST GUSTS WILL BE IMMEDIATELY
ALONG AND NEAR THE CREST OF THE BLUE RIDGE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS
SITUATION. FASTEN LOOSE OBJECTS OR SHELTER OBJECTS IN A SAFE
LOCATION PRIOR TO THE ONSET OF WINDS.
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