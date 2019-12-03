...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EST TODAY...
* WHAT...NORTHWEST WINDS 15 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 50 MPH
EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTHWEST VIRGINIA, NORTHWEST NORTH
CAROLINA, AND SOUTHEAST WEST VIRGINIA.
* WHEN...THROUGH NOON EST TODAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS WILL BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE
LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
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