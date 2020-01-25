Michelle Arch Arnold 9/13/1965 ~ 1/25/2014 Chelle, it's suppose to get easier with time they say, it's been 6 years today and it's not. Love and miss you, Mom, Chase & Jimmy

To plant a tree in memory of Michelle Arnold as a living tribute, please visit Tribute Store.

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