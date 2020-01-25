...PATCHY DENSE FOG THIS MORNING...
EXPECT PATCHY DENSE FOG THIS MORNING WHICH MAY REDUCE THE
VISIBILITY TO BETWEEN A QUARTER AND A HALF MILE AT TIMES.
AS THE RAIN ENDS OVERNIGHT, SKIES WILL CLEAR, YEILDING TO AREAS
OF FOG. PATCHY DENSE FOG IS LIKELY ALONG THE INTERSTATE 81
CORRIDOR FROM WYTHEVILLE TO LEXINGTON, VIRGINIA...AND ALONG
INTERSTATE 77 FROM WYTHEVILLE TO THE NORTH CAROLINA BORDER.
THERE IS A DENSE FOG ADVISORY FOR THE NORTHWEST PIEDMONT OF NORTH
CAROLINA...INCLUDING WILKESBORO AND MOUNT AIRY...AND TO NEAR
MARTINSVILLE AND ROCKY MOUNT, VIRGINIA, WHERE THE VISIBILITY OF A
QUARTER MILE OR LESS WILL BE MORE WIDESPREAD.
IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR LOW BEAM HEADLIGHTS AND FOG
LAMPS...AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU. CONSIDER USING
HAZARD FLASHERS IN EXTREMELY POOR AREAS OF VISIBILITY TO BE BETTER
SEEN BY OTHERS.
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