February 5, 2020 John David McKemy, 62, of Lexington, died on Wednesday, February 5, 2020. A celebration of John's life will be at 6 p.m. on Thursday, February 13, 2020 at Vista Links Golf Course Pavilion, Buena Vista, Va. Arrangements by Harrison Funeral Home & Crematory, Lexington, Va.

To plant a tree in memory of John McKemy as a living tribute, please visit Tribute Store.

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