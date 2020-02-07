Emily Cole Kelliher, 32, of Little Elm, Texas, formerly of Salem, Va, passed away on Monday, February 3, 2020. Memorial service to be determined.

To plant a tree in memory of Emily Kelliher as a living tribute, please visit Tribute Store.

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