...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM TO 4 PM
EST TUESDAY...
* WHAT...MOSTLY SNOW, BUT SOME SLEET EXPECTED. TOTAL SNOW AND
SLEET ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTH CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST
CENTRAL VIRGINIA AND SOUTHEAST WEST VIRGINIA.
* WHEN...FROM 7 AM TO 4 PM EST TUESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING AND AFTERNOON COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...ISOLATED AMOUNTS OF 4 TO 5 INCHES ARE
POSSIBLE ACROSS WESTERN GREENBRIER COUNTY AND NORTHERN SUMMERS
COUNTIES, WV AND THE HIGHEST RIDGES AND PEAKS OF THE ALLEGHANY
HIGHLANDS OF SOUTHWEST VIRGINIA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING. UNTREATED ROADS AND
WALKWAYS WILL BECOME SNOW AND SLEET COVERED AND THUS HAZARDOUS.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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