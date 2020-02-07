February 5, 2020 Fred W. "Bill" Dulaney Jr., 88, of Roanoke, Va., and formerly of Riner, Va., went to be with the Lord on Wednesday, February 5, 2020. Funeral services will be conducted at 2 p.m. on Sunday, February 9, 2020, at Oakey's North Chapel. Burial will be private. The family will receive friends from 4 until 6 p.m. on Saturday, February 8, 2020, at the funeral home. Online condolences may be shared at www.oakeys.com.

To plant a tree in memory of Fred DULANEY, JR. as a living tribute, please visit Tribute Store.

Tags

Locations

(0) entries

Sign the guestbook.

THANK YOU for helping us ensure that all guest book entries are positive and considerate. If you see a negative or inappropriate comment, please click on the link in the comment to report it, and a staff member will follow up immediately.

Add an entry
Stop watching this guestbook.