May 6, 1934 February 1, 2020 Katherine Allison Chilton, 85, of Union Hall, Va., passed away peacefully on Saturday, February 1, 2020. A celebration of Katherine's life will be conducted at 11 a.m. on Friday, February 7, 2020, at Rocky Mount Presbyterian Church with Dr. Russ Merritt officiating. A private (family only) graveside service will follow in Evergreen Burial Park. Arrangements by Lynch Conner-Bowman Funeral Home, 140 Floyd Avenue, Rocky Mount, Va. www.connerbowman.com

To send flowers to the family of Katherine Chilton, please visit Tribute Store.

Service information

Feb 7
Celebration of Life
Friday, February 7, 2020
11:00AM
Rocky Mount Presbyterian Church
175 Floyd Avenue
Rocky Mount, VA 24151
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