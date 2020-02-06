...FLOOD WATCH THROUGH FRIDAY MORNING...
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF VIRGINIA AND SOUTHEAST WEST VIRGINIA, INCLUDING
THE FOLLOWING AREAS, IN VIRGINIA, ALLEGHANY VA, BATH, BLAND,
BOTETOURT, CRAIG, GILES, MONTGOMERY, PULASKI, ROANOKE,
ROCKBRIDGE, SMYTH, TAZEWELL, AND WYTHE. IN SOUTHEAST WEST
VIRGINIA, EASTERN GREENBRIER, MERCER, MONROE, SUMMERS, AND
WESTERN GREENBRIER.
* THROUGH FRIDAY MORNING.
* AN EXTENDED PERIOD OF RAINFALL WITH HIGH RAINFALL RATES AND
THUNDERSTORMS ON THURSDAY CREATE FAVORABLE CONDITIONS FOR
FLOODING. RAINFALL TOTALS OF 2 TO 3 INCHES ARE EXPECTED WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
* THE GROUND WILL BE SATURATED WHEN THUNDERSTORMS ARE MOST
LIKELY. HIGH RAINFALL RATES INSIDE OF THESE STORMS COULD
POTENTIALLY CREATE RAPID WATER RISES, ESPECIALLY IN SMALL
CREEKS AND STREAMS, AREAS WITH POOR DRAINAGE, AND LOW LYING
AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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