February 6, 2020 Paul E. Bower, age 90, of Rocky Mount, died on Thursday, February 6, 2020. Funeral services will be held at 2 p.m. on Sunday, February 9, 2020, at Antioch Church of the Brethren. His family will receive friends from 4 until 6 p.m. on Saturday at the church. Arrangements by Flora Funeral Service and Cremation Center, Rocky Mount.

To plant a tree in memory of Paul Bower as a living tribute, please visit Tribute Store.

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