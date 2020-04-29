South County library exterior

The South County Library is one of three drive-thru locations that Roanoke County residents will be able to pay their taxes in person.

 The Roanoke Times | File 2011

Roanoke County residents can now pay their taxes through three library drive-thru windows that will serve as satellite locations for the treasurer’s office.

The Roanoke County Administration Center and all libraries have been closed to the public due to the COVID-19 pandemic. But the treasurer’s office started using the South County, Glenvar and Vinton libraries drive-thru windows on Monday to accept non-credit card payments for taxes.

The windows will be open between 9 a.m. and 4 p.m. Monday through Friday.

The county plans to close these sites June 12, according to a Roanoke County news release.

Residents may also mail checks or use the online system to pay their taxes. Drop boxes for payments are also located at the Roanoke County Administration Building and the Hollins Library.

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Alison Graham covers Roanoke County and Salem news. She’s originally from Indianapolis and a graduate of Indiana University.

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