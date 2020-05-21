Four people were displaced by an overnight house fire in Radford, according to Radford Fire and EMS.

One person was taken to the hospital with non-life-threatening injuries, officials said. The others escaped without harm.

The fire was reported just after 12 a.m. Thursday in the 500 block of Rock Road West. The cause of the blaze appeared to be accidental but an investigation is still ongoing, officials said.

The residence was deemed a total loss.

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