...PERIODS OF MODERATE TO HEAVY RAIN TO MAINTAIN THREAT OF
FLOODING...
.A SLOW MOVING CLOSED LOW PRESSURE CENTER OVER THE TENNESSEE
VALLEY WILL CONTINUE TO PRODUCE A STRONG SOUTHEAST FLOW OF
MOISTURE INTO THE AREA THROUGH THIS EVENING. THIS WILL RESULT IN
A PROLONGED PERIOD OF RAIN, HEAVY AT TIMES.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS
EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF WEST CENTRAL VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREA, ROANOKE.
* UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING
* A PORTION OF WEST CENTRAL VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREA, ROANOKE.
* SPRING VALLEY LAKE DAM IS IN DANGER OF FAILING, IF MORE HEAVY
RAIN MOVES IN THIS MORNING, WHICH COULD CAUSE FLOODING IN THE
IMMEDIATE AREA, INCLUDING PORTIONS OF CRAVENS CREEK ROAD, LAKE
DRIVE, DEYERLE ROAD AND BRANDON AVENUE. THERE IS NO INDICATION
THAT THE INTEGRITY OF THE DAM IS COMPROMISED, AND THIS WATCH
IS PRECAUTIONARY.
* WATER IS FLOWING OVER THE SPILLWAY AT CARVINS COVE DAM ALONG
CARVINS CREEK. ADDITIONAL FLOW FROM THE DAM ALONG WITH MORE
RAINFALL WOULD CAUSE FLOODING ON PALM DALE ROAD AND VERNDALE
ROAD IN THE SUN VALLEY SUBDIVISION AND ROUTE 743 NEAR THE
INTERSECTIONS WITH PLANTATION ROAD. THERE IS NO INDICATION THAT
THE INTEGRITY OF THE DAM IS COMPROMISED, AND THIS WATCH IS
PRECAUTIONARY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
REMEMBER...TURN AROUND...DON'T DROWN!
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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