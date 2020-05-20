Power is out for more than 1,600 people in Roanoke County and Franklin County this afternoon.

The outages included two large clusters affecting nearly 550 people around U.S. 220 and just over 930 people around a large swath of Jubal Early Highway.

Those outages started around 11:45 a.m. and 10 a.m. respectively, according to Appalachian Power Co. Service is expected to be restored by 10 p.m.

Other parts of the Roanoke Valley were experiencing smaller, scattered power disruptions. Roanoke was reporting a total of just over 200 outages at midday. That included a cluster of 67 outages in northwest Roanoke around Harrison Avenue and Fairfax Avenue.

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