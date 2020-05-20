skd salemvoters 051920 p10

Faith Pellant, 5, stands under an umbrella at the end of the line on Tuesday in the rain with her sister Laurel Pellant, 22, and father Eric Pellant, as they wait their turn to vote outside the Salem Civic Center.

 STEPHANIE KLEIN-DAVIS | The Roanoke Times

Neither rain nor the coronavirus could keep Salem residents from casting votes – even if most of them did it by mail.

About 18% of Salem’s eligible voters cast ballots during Tuesday’s city council election, although nearly two-thirds of them had already voted by absentee balloting. That turnout percentage was higher than either of the last two council elections in 2018 (16%) and 2016 (11%).

When the votes were counted at the end of a soggy Election Day, a total of 3,045 residents had voted, with 1,900 casting absentee ballots. Most of those ballots, 1,829, were mailed, with the remaining 71 cast in person.

Absentee voting accounted for 63.5% of Salem’s total ballots, the sixth-highest percentage among 16 Virginia cities that voted Tuesday, according to the Virginia Public Access Project.

Tuesday’s election gave Salem its first experience with voting during the COVID-19 pandemic, as more people chose to stay away from the polls and vote early instead. Salem moved all of its in-person voting on Tuesday to the Salem Civic Center.

Newcomers Renee Turk, Jim Wallace and incumbent councilman Bill Jones won the races to fill three council seats.

Tags

Ralph Berrier Jr. has worked at The Roanoke Times since 1993, was the paper’s music reporter from 2000-2007 and he currently writes the Dadline parenting column and is a general assignment features reporter.

Recommended for you

Load comments