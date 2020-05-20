...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
VIRGINIA...WEST VIRGINIA...NORTH CAROLINA..
NEW RIVER NEAR GALAX AFFECTING CARROLL...CITY OF GALAX AND GRAYSON
COUNTIES
NEW RIVER AT ALLISONIA AFFECTING PULASKI AND WYTHE COUNTIES
NEW RIVER AT RADFORD AFFECTING CITY OF RADFORD...MONTGOMERY AND
PULASKI COUNTIES
NEW RIVER AT GLEN LYN AFFECTING GILES...MERCER...MONROE AND
SUMMERS COUNTIES
ROANOKE RIVER AT ROANOKE AFFECTING CITY OF ROANOKE...CITY OF SALEM
AND ROANOKE COUNTIES
PIGG RIVER NEAR PIGG R NR SANDY LEVEL AFFECTING PITTSYLVANIA
COUNTY
ROANOKE (STAUNTON) RIVER AT ALTAVISTA AFFECTING CAMPBELL AND
PITTSYLVANIA COUNTIES
ROANOKE (STAUNTON) RIVER AT BROOKNEAL AFFECTING CAMPBELL...
CHARLOTTE AND HALIFAX COUNTIES
ROANOKE (STAUNTON) RIVER AT RANDOLPH AFFECTING CHARLOTTE AND
HALIFAX COUNTIES
DAN RIVER NEAR WENTWORTH AFFECTING ROCKINGHAM COUNTY
DAN RIVER NEAR DANVILLE AFFECTING CASWELL...ROCKINGHAM...CITY OF
DANVILLE AND PITTSYLVANIA COUNTIES
DAN RIVER AT PACES AFFECTING HALIFAX COUNTY
DAN RIVER AT SOUTH BOSTON AFFECTING HALIFAX COUNTY
RAINFALL OF 2 TO 5 INCHES SINCE TUESDAY, COMBINED WITH ANOTHER 2 TO 4
INCHES INTO THURSDAY WILL RESULT IN FLOODING ALONG AREA RIVERS, SOME
REACHING MODERATE AND MAJOR FLOOD STAGES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE THROUGH FLOODED AREAS...THE WATER MAY BE MUCH DEEPER
THAN YOU THINK.
GRAPHICAL FORECAST INFORMATION IS AVAILABLE ON THE INTERNET AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/RNK (LOWER CASE). CLICK ON 'RIVERS & LAKES'.
THE NEXT SCHEDULED STATEMENT WILL BE ISSUED BY LATE THIS EVENING.
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE ROANOKE RIVER AT ROANOKE.
* UNTIL SATURDAY MORNING.
* AT 05PM WEDNESDAY THE STAGE WAS 11.0 FEET AND RISING.
* FLOOD STAGE IS 10.0 FEET.
* THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 16.5 FEET BY THURSDAY
MORNING. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE FRIDAY EVENING.
* FLOOD HISTORY...THIS CREST COMPARES TO A PREVIOUS CREST OF 16.6
FEET ON OCT 11 2018.
&&
Weather Alert
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BLACKSBURG HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR...
ROANOKE COUNTY IN WEST CENTRAL VIRGINIA...
PULASKI COUNTY IN SOUTHWESTERN VIRGINIA...
THE CITY OF RADFORD IN SOUTHWESTERN VIRGINIA...
THE CITY OF SALEM IN WEST CENTRAL VIRGINIA...
FLOYD COUNTY IN SOUTHWESTERN VIRGINIA...
THE CITY OF ROANOKE IN WEST CENTRAL VIRGINIA...
CARROLL COUNTY IN SOUTHWESTERN VIRGINIA...
WESTERN HENRY COUNTY IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA...
THE CITY OF GALAX IN SOUTHWESTERN VIRGINIA...
WESTERN FRANKLIN COUNTY IN WEST CENTRAL VIRGINIA...
PATRICK COUNTY IN SOUTHWESTERN VIRGINIA...
MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN VIRGINIA...
* UNTIL 315 AM EDT THURSDAY.
* AT 320 PM EDT, SEVERAL AGENCIES REPORTED FLOODING OF CREEKS AND
STREAMS ALONG WITH ROAD CLOSURES ACROSS THE AREA TODAY. EVEN
THOUGH SOME OF THE FLOODING HAS RECEDED THIS AFTERNOON, ANOTHER
BAND OF MODERATE TO HEAVY RAIN WILL MOVE OVER THE AREA TONIGHT.
ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 3 INCHES IS POSSIBLE TONIGHT.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
ROANOKE...
BLACKSBURG...
SALEM...
CHRISTIANSBURG...
RADFORD...
PULASKI...
AND VINTON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
WHEN IT IS SAFE TO DO SO, PLEASE SEND YOUR REPORTS OF FLOODING,
INCLUDING MUDSLIDES OR FLOODED ROADS, TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE
BY CALLING TOLL FREE AT 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. REPORTS AND
PICTURES CAN ALSO BE SHARED ON THE NATIONAL WEATHER SERVICE
BLACKSBURG FACEBOOK PAGE AND ON TWITTER.
&&
Weather Alert
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH THURSDAY EVENING...
.A SLOW MOVING CLOSED LOW PRESSURE CENTER OVER THE TENNESSEE
VALLEY WILL PRODUCE A STRONG SOUTHEAST FLOW OF MOISTURE INTO THE
AREA THROUGH THURSDAY. THIS WILL RESULT IN A PROLONGED PERIOD OF
RAIN, HEAVY AT TIMES.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT UNTIL THURSDAY EVENING FOR CARVINS
COVE DAM IN NORTHERN ROANOKE COUNTY...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY
EVENING FOR THE ENTIRE AREA...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* CARVINS COVE DAM AND DOWNSTREAM AREAS IN ROANOKE COUNTY, AND THE
CITY OF ROANOKE.
* ROANOKE COUNTY, ROANOKE CITY, AND SALEM.
* THROUGH THURSDAY EVENING
* THE CARVINS COVE DAM OPERATOR REPORTED WATER LEVELS 2 FEET ABOVE
THE SPILLWAY. THERE IS NO INDICATION THAT THE INTEGRITY OF THE
DAM IS COMPROMISED, AND THIS WATCH IS PRECAUTIONARY.
* EXPECT PERIODS OF RAIN, HEAVY AT TIMES. ADDITIONAL RAINFALL
AMOUNTS OF 2 TO 4 INCHES POSSIBLE WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS.
* FLASH FLOODING WILL BE POSSIBLE IN AREAS OF HEAVY RAINFALL,
ESPECIALLY IN STEEP MOUNTAINOUS TERRAIN. CREEKS, STREAMS,
RIVERS, AND LOW-LYING NORMALLY FLOOD PRONE AREAS WILL BE
SUBJECT TO FLOODING. LANDSLIDE POTENTIAL IS INCREASED,
ESPECIALLY IN LOCATIONS WITH MORE THAN FIVE INCHES OF RAIN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
REMEMBER...TURN AROUND...DON'T DROWN!
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&
Faith Pellant, 5, stands under an umbrella at the end of the line on Tuesday in the rain with her sister Laurel Pellant, 22, and father Eric Pellant, as they wait their turn to vote outside the Salem Civic Center.
Neither rain nor the coronavirus could keep Salem residents from casting votes – even if most of them did it by mail.
About 18% of Salem’s eligible voters cast ballots during Tuesday’s city council election, although nearly two-thirds of them had already voted by absentee balloting. That turnout percentage was higher than either of the last two council elections in 2018 (16%) and 2016 (11%).
When the votes were counted at the end of a soggy Election Day, a total of 3,045 residents had voted, with 1,900 casting absentee ballots. Most of those ballots, 1,829, were mailed, with the remaining 71 cast in person.
Absentee voting accounted for 63.5% of Salem’s total ballots, the sixth-highest percentage among 16 Virginia cities that voted Tuesday, according to the Virginia Public Access Project.
Tuesday’s election gave Salem its first experience with voting during the COVID-19 pandemic, as more people chose to stay away from the polls and vote early instead. Salem moved all of its in-person voting on Tuesday to the Salem Civic Center.
Newcomers Renee Turk, Jim Wallace and incumbent councilman Bill Jones won the races to fill three council seats.
Ralph Berrier Jr. has worked at The Roanoke Times since 1993, was the paper’s music reporter from 2000-2007 and he currently writes the Dadline parenting column and is a general assignment features reporter.
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