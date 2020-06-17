...A FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM EDT WEDNESDAY FOR
ROANOKE...SOUTHEASTERN CRAIG...NORTHEASTERN FLOYD...WEST CENTRAL
BEDFORD...SOUTHWESTERN BOTETOURT...CENTRAL FRANKLIN AND EASTERN
MONTGOMERY COUNTIES...THE CITY OF SALEM AND THE CITY OF ROANOKE...
AT 614 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED SCATTERED SHOWERS PRODUCING
RAINFALL RATES OF ONE INCH PER HOUR ACROSS ROANOKE AND SALEM AS WELL
AS EASTERN MONTGOMERY COUNTY AND NORTHERN FRANKLIN COUNTIES. THE
STREAM GAUGE AT SHAWSVILLE ALONG THE SOUTH FORK OF THE ROANOKE RIVER
IS IN FLOOD. OVER THE PAST TWO DAYS 2 TO 4 INCHES OF RAIN HAS FALLEN
IN THIS REGION. AN ADDITIONAL INCH OF RAIN IS POSSIBLE THROUGH THIS
EVENING.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
ROANOKE...
BLACKSBURG...
SALEM...
CHRISTIANSBURG...
VINTON...
ROCKY MOUNT...
AND TROUTVILLE.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING LOCATIONS VIRGINIA TECH, THE SALEM
FAIRGROUNDS, AND ROANOKE REGIONAL AIRPORT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
WHEN IT IS SAFE TO DO SO, PLEASE SEND YOUR REPORTS OF FLOODING,
INCLUDING FLOODED ROADS, TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE BY CALLING
TOLL FREE AT 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. REPORTS AND PICTURES CAN
ALSO BE SHARED ON THE NATIONAL WEATHER SERVICE BLACKSBURG FACEBOOK
PAGE AND ON TWITTER.
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(1) comment
That is one of the worst stretches for accidents on I-81 in Virginia.
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