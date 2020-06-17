A multi-vehicle collision closed all southbound lanes of Interstate 81 near mile marker 161 in Botetourt County, according to state officials.

The crash, which happened just before 1:20 p.m., involved two tractor-trailers and a passenger vehicle, Virginia State Police said. Injuries were reported.

The Virginia Department of Transportation said traffic was diverted to Exit 162. A backup of about 5 miles was eported around 3:30 p.m. As of 6:45 p.m., the accident scene appeared to have been cleared and traffic was flowing again, according to VDOT's 511 service.

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