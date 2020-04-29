Bodies found at Smith Mountain lake

The deaths of two missing women pulled from Smith Mountain Lake over the weekend have been ruled accidental, according to the state medical examiner’s office.

Police had been searching for Jacquelyn “Bridgett” Clark, 42, of Buena Vista, and Mary Rebecca “Becky” Williams, 40, of Rockbridge County, since they failed to meet a friend at Smith Mountain Lake on April 18.

The blue Ford Explorer they were traveling in when they disappeared was pulled from the lake Saturday. Two bodies found inside were later identified as the women.

The women were determined to have drowned, said Tracie Cooper, district administrator for the medical examiner’s office. And their deaths were ruled accidental.

The Franklin County Sheriff’s Office released a statement Wednesday saying that no foul play is suspected but that the investigation will remain open until the medical examiner issues a final report.

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