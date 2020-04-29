...HEAVY RAINFALL EXPECTED THIS EVENING AND TONIGHT...
.A DEEP AREA OF LOW PRESSURE WILL MOVE SLOWLY FROM THE MIDWEST
INTO THE OHIO VALLEY THROUGH THURSDAY. IN ADVANCE OF THIS
DEVELOPING WEATHER SYSTEM, STRENGTHENING SOUTHERLY FLOW LATER
TODAY AND TONIGHT WILL DRAW GULF MOISTURE WELL NORTHWARD ACROSS
THE EASTERN U.S. STRONG DYNAMICS WILL COMBINE WITH THE ABUNDANT
MOISTURE TO SUPPORT SHOWERS AND THUNDERSTORMS. THE MAIN CONCERN
WILL COME WITH A NARROW, YET STRONG LINE OF THUNDERSTORMS WITH
VERY HEAVY RAINFALL, EXPECTED TO MOVE ACROSS THE ENTIRE FORECAST
AREA FROM WEST TO EAST DURING THE OVERNIGHT HOURS. TOTAL RAINFALL
AMOUNTS ARE 2-3 INCHES ALONG AND NEAR THE BLUE RIDGE TO GENERALLY
1.5 TO 2 INCHES ELSEWHERE. THE GROUND ACROSS THE ENTIRE REGION IS
SATURATED FROM RECENT AND REPEATED RAINFALL DURING THE LAST
SEVERAL MONTHS. ADDITIONAL HEAVY RAINFALL DURING A PERIOD OF SHORT
DURATION COULD CAUSE FLASH FLOODING, ESPECIALLY IN AREAS OF STEEP
MOUNTAINOUS TERRAIN. HOWEVER, OF GREATER CONCERN IS FLOODING OF
AREA CREEKS, STREAMS, AND RIVERS.
...FLOOD WATCH IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH THURSDAY
MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BLACKSBURG HAS ISSUED A
* FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF VIRGINIA AND SOUTHEAST WEST
VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN VIRGINIA,
ALLEGHANY VA, BATH, BOTETOURT, CRAIG, FLOYD, GILES,
MONTGOMERY, PULASKI, ROANOKE, AND ROCKBRIDGE. IN SOUTHEAST
WEST VIRGINIA, EASTERN GREENBRIER, MONROE, SUMMERS, AND
WESTERN GREENBRIER.
* FROM THIS EVENING THROUGH THURSDAY MORNING
* SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS DEVELOPING IN SOUTHWEST
VIRGINIA LATER THIS AFTERNOON WILL SPREAD NORTHEAST DURING THE
EVENING. LOCALLY HEAVY RAINFALL IS POSSIBLE WITH THIS ACTIVITY.
OVERNIGHT, A NEAR SOLID LINE OF THUNDERSTORMS WITH VERY HEAVY
RAINFALL IS EXPECTED TO TRACK ACROSS THE REGION FROM WEST TO
EAST. RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 1/2 INCHES DURING THE
AFTERNOON AND OVERNIGHT HOURS COULD RESULT IN FLOODING AND/OR
FLASH FLOODING.
* FLOODING WILL BE POSSIBLE IN AREAS OF HEAVIER RAINFALL AND WHERE
STORMS REPEATEDLY MOVE ACROSS THE SAME LOCALITIES. CREEKS,
STREAMS, RIVERS, AND LOW-LYING NORMALLY FLOOD PRONE AREAS WILL
BE SUBJECT TO FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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