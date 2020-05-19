A crash is blocking part of Virginia 311 near Masons Cove in Roanoke County, according to the Roanoke County Police Department.

A multi-vehicle wreck was reported around 11:45 a.m. in the 2900 block of Catawba Valley Drive near Absolom Smith Road.

First responders are on the scene. Drivers are urged to avoid the area if possible until further notice.

Injuries were reported in the collision but no additional information was immediately available.

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