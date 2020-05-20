...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH THURSDAY EVENING...
.A SLOW MOVING CLOSED LOW PRESSURE CENTER OVER THE TENNESSEE
VALLEY WILL PRODUCE A STRONG SOUTHEAST FLOW OF MOISTURE INTO THE
AREA THROUGH THURSDAY. THIS WILL RESULT IN A PROLONGED PERIOD OF
RAIN, HEAVY AT TIMES.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT UNTIL THURSDAY EVENING FOR CARVINS
COVE DAM IN NORTHERN ROANOKE COUNTY...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY
EVENING FOR THE ENTIRE AREA...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* CARVINS COVE DAM AND DOWNSTREAM AREAS IN ROANOKE COUNTY, AND THE
CITY OF ROANOKE.
* ROANOKE COUNTY, ROANOKE CITY, AND SALEM.
* THROUGH THURSDAY EVENING
* THE CARVINS COVE DAM OPERATOR REPORTED WATER LEVELS 2 FEET ABOVE
THE SPILLWAY. THERE IS NO INDICATION THAT THE INTEGRITY OF THE
DAM IS COMPROMISED, AND THIS WATCH IS PRECAUTIONARY.
* EXPECT PERIODS OF RAIN, HEAVY AT TIMES. ADDITIONAL RAINFALL
AMOUNTS OF 2 TO 4 INCHES POSSIBLE WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS.
* FLASH FLOODING WILL BE POSSIBLE IN AREAS OF HEAVY RAINFALL,
ESPECIALLY IN STEEP MOUNTAINOUS TERRAIN. CREEKS, STREAMS,
RIVERS, AND LOW-LYING NORMALLY FLOOD PRONE AREAS WILL BE
SUBJECT TO FLOODING. LANDSLIDE POTENTIAL IS INCREASED,
ESPECIALLY IN LOCATIONS WITH MORE THAN FIVE INCHES OF RAIN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
REMEMBER...TURN AROUND...DON'T DROWN!
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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