A Bedford man was killed in a crash Wednesday afternoon, according to the Virginia State Police.

Herbert Nelson Martin, 83, died when an ATV he was driving collided with a 2016 Subaru Forester, authorities said.

The crash occurred around 2:45 p.m. on Virginia 714, just west of Virginia 784, in Bedford County. Martin was attempting to cross Virginia 714 but had not yielded the right of way, officials said.

The driver of the Subaru wasn’t injured. The state police said the crash remained under investigation Wednesday night.

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