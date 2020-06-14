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A one-story, brick home caught fire on Sunday in Cave Spring. The fire appears to have started in the basement.

 Courtesy of Roanoke County Fire and Rescue

Three people have been displaced after a fire broke out Sunday evening at a home in Cave Spring.

Roanoke County Fire and Rescue responded at 5:40 p.m. to a house fire in the 3900 block of Meadowlark Road. Heavy smoke was coming from the front door and vents.

Firefighters got the fire under control in less than 15 minutes and there were no injuries, according to a news release from the fire department.

The fire appears to have started in the basement, but the cause is still under investigation. The Roanoke County Fire Marshal’s Office was on scene to investigate and estimate the damages.

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Alison Graham covers Roanoke County and Salem news. She’s originally from Indianapolis and a graduate of Indiana University.

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