...THE FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1015 PM EDT FOR
ALLEGHANY AND ROANOKE COUNTIES IN WEST CENTRAL VIRGINIA...EASTERN
CRAIG COUNTY IN SOUTHWESTERN VIRGINIA AND BOTETOURT COUNTIES IN WEST
CENTRAL VIRGINIA...THE CITY OF COVINGTON...THE CITY OF SALEM AND THE
CITY OF ROANOKE...
AT 856 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE MINOR FLOODING IN THE ADVISORY AREA.
UP TO TWO INCHES OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
ROANOKE...
SALEM...
ALLEGHANY...
VINTON...
COVINGTON...
CLIFTON FORGE...
AND BUCHANAN.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING LOCATIONS THE SALEM FAIRGROUNDS AND
ROANOKE REGIONAL AIRPORT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
WHEN IT IS SAFE TO DO SO, PLEASE SEND YOUR REPORTS OF FLOODING,
INCLUDING MUDSLIDES OR FLOODED ROADS, TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE
BY CALLING TOLL FREE AT 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. REPORTS AND
PICTURES CAN ALSO BE SHARED ON THE NATIONAL WEATHER SERVICE
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