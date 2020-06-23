THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BLACKSBURG HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR POOR DRAINAGE AREAS
FOR...
ROANOKE COUNTY IN WEST CENTRAL VIRGINIA...
THE CITY OF SALEM IN WEST CENTRAL VIRGINIA...
THE CITY OF ROANOKE IN WEST CENTRAL VIRGINIA...
WEST CENTRAL BEDFORD COUNTY IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA...
SOUTHWESTERN BOTETOURT COUNTY IN WEST CENTRAL VIRGINIA...
NORTHWESTERN FRANKLIN COUNTY IN WEST CENTRAL VIRGINIA...
* UNTIL 645 PM EDT.
* AT 441 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO A LINE OF
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING.
OVERFLOWING POOR DRAINAGE AREAS WILL RESULT IN MINOR FLOODING IN
THE ADVISORY AREA.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
ROANOKE...
SALEM...
VINTON...
ROCKY MOUNT...
TROUTVILLE...
BOONES MILL...
AND STEWARTSVILLE.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING LOCATIONS THE SALEM FAIRGROUNDS AND
ROANOKE REGIONAL AIRPORT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
WHEN IT IS SAFE TO DO SO, PLEASE SEND YOUR REPORTS OF FLOODING,
INCLUDING MUDSLIDES OR FLOODED ROADS, TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE
BY CALLING TOLL FREE AT 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. REPORTS AND
PICTURES CAN ALSO BE SHARED ON THE NATIONAL WEATHER SERVICE
BLACKSBURG FACEBOOK PAGE AND ON TWITTER.
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