Rocky Mount fire

Crews fight a house fire on Spring Street in Rocky Mount on Tuesday morning.

 Courtesy of Rocky Mount Police Department

A Tuesday morning house fire in Rocky Mount displaced six family members, according to the town’s police department.

The Rocky Mount Volunteer Fire Department arrived at the blaze on Spring Street at 7:43 a.m.

Authorities made sure the house was empty and blocked the street to traffic.

Four family members were at home when the fire started. No one was injured.

The town fire department extinguished the fire with help from Franklin County Public Safety; the Ferrum, Glade Hill and Burnt Chimney Fire Departments; and Red Valley Rescue. Heat and smoke heavily damaged the residence, according to the Rocky Mount Police Department, which was investigating.

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