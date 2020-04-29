Police continue to investigate a fight that broke out among several dozen people Tuesday evening at a Roanoke park.

The disturbance was reported around 6 p.m., and police were able to clear the scene without incident, Roanoke police spokeswoman Caitlyn Cline said. Witnesses declined to provide information and the cause of the fight is unknown.

One person was transported for medical treatment with a minor complaint, Cline said. No other information was immediately available.

Cline said the investigation is ongoing.