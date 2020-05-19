A Roanoke man was arrested Tuesday and charged with malicious wounding in a stabbing that left one person seriously injured, according to the Roanoke Police Department.

Robert Garrett, 37, is accused of attacking another man after a verbal confrontation rapidly escalated, police said.

The victim was taken to the hospital with multiple stab wounds. An update on his condition wasn’t immediately available.

The altercation was reported just before 3 a.m. Tuesday in the 1900 block of Franklin Road Southwest around the Ramada Inn, officials said.

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