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The Yokohama Tire Co. plant in Salem will remain closed for the foreseeable future, the company said Monday

 The Roanoke Times | File 2018

Yokohama Tire in Salem has canceled plans to resume operations and has closed for the foreseeable future because of the virus emergency, a company official said Monday.

The tire maker has enough tires on hand for its U.S. distribution centers to stay open, the announcement said.

The 740-employee factory on Indiana Street ceased operations April 5 with plans to resume tire-making April 20. Based on Monday’s announcement, the plant is closed until further notice, as is a company tire factory in West Point, Mississippi.

Goodyear Tire & Rubber in Danville has said that it also would be closed until further notice.

Jeff Sturgeon covers business, banking, transportation and federal court. Phone: (540) 981-3251. Email: jeff.sturgeon@roanoke.com. Mail: 201 W. Campbell Ave., Roanoke, VA 24011.

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