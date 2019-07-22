...EXCESSIVE RAINFALL POSSIBLE THIS AFTERNOON AND EVENING...
.A VIGOROUS UPPER LEVEL TROUGH OF LOW PRESSURE WILL SETTLE OVER
THE OHIO VALLEY TODAY. THE ASSOCIATED COLD FRONT WILL MOVE
SOUTHEAST, SLOWLY CROSSING THE APPALACHIANS, RESULTING IN SEVERAL
ROUNDS OF THUNDERSTORMS AND POTENTIAL FOR EXCESSIVE RAINFALL.
RAINFALL RATES OF UP TO 4 INCHES AN HOUR ARE POSSIBLE. IF MORE
THAN 2 INCHES OF RAIN FALLS IN LESS THAN AN HOUR, FLASH FLOODING
WOULD BECOME POSSIBLE.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT
TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTHWEST NORTH CAROLINA, VIRGINIA, AND SOUTHEAST
WEST VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTHWEST
NORTH CAROLINA, ALLEGHANY NC, ASHE, AND WATAUGA. IN VIRGINIA,
ALLEGHANY VA, BATH, BLAND, BOTETOURT, CARROLL, CRAIG, FLOYD,
GILES, GRAYSON, MONTGOMERY, PULASKI, ROANOKE, ROCKBRIDGE,
SMYTH, TAZEWELL, AND WYTHE. IN SOUTHEAST WEST VIRGINIA,
EASTERN GREENBRIER, MERCER, MONROE, SUMMERS, AND WESTERN
GREENBRIER.
* UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT
* SEVERAL ROUNDS OF THUNDERSTORMS ARE LIKELY, WITH POTENTIAL FOR
EXCESSIVE RAINFALL. CONDITIONS ARE FAVORABLE FOR PRECIPITATION
RATES OF UP TO 4 INCHES PER HOUR.
* IF ACTUAL RAINFALL EXCEEDS 2 INCHES IN AN HOUR, FLASH FLOODING
WILL BE POSSIBLE. THE GREATEST IMPACTS WILL BE IN POOR DRAINAGE
AND URBAN AREAS. SMALL STREAMS WITHIN MOUNTAINOUS TERRAIN ARE
ALSO SUSCEPTIBLE TO RAPID RUNOFF, AND WILL RESPOND VERY QUICKLY
WHEN HIGH RAIN RATES OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
REMEMBER...TURN AROUND...DON'T DROWN!
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&