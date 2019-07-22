A vo2 Max score measures how many milliliters of oxygen are used per kilogram of body weight per minute. In a story in Monday’s newspaper about a U.S. military study of “hyperfit” women, The Associated Press reported the wrong unit of measurement.

Simon Yates finished 33 seconds ahead of Thibaut Pinot on Sunday to win Stage 15 of the Tour de France. The headline of this story in Monday’s sports section was incorrect.

Melinda Crawford of the Charlottesville Albemarle Airport said that the nation’s 550 commercial airports “are all in competition with every other airport across the country.” A story in Sunday’s business section incorrectly quoted a portion of her statement.

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