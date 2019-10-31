Weather Alert
...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT FRIDAY... * WHAT...WEST WINDS 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH EXPECTED. * WHERE...HIGHER ELEVATIONS OF THE ALLEGHANYS AND BLUE RIDGE. * WHEN...FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM EDT FRIDAY. * IMPACTS...DAMAGING WINDS WILL BLOW DOWN TREES AND POWER LINES. SCATTERED POWER OUTAGES ARE EXPECTED. TRAVEL WILL BE DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES. * ADDITIONAL DETAILS...DAMAGING WINDS MAY OCCUR AHEAD OF THE FRONT WITH A LINE OF SHOWERS AND STORMS, THE WEST TO NORTHWEST WINDS BEHIND THE FRONT WILL BRING A SECOND SURGE OF WINDS THIS EVENING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND TREES AND BRANCHES. IF POSSIBLE, REMAIN IN THE LOWER LEVELS OF YOUR HOME DURING THE WINDSTORM, AND AVOID WINDOWS. USE CAUTION IF YOU MUST DRIVE. &&
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BLACKSBURG HAS ISSUED A * URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR... ROANOKE COUNTY IN WEST CENTRAL VIRGINIA... THE CITY OF SALEM IN WEST CENTRAL VIRGINIA... THE CITY OF ROANOKE IN WEST CENTRAL VIRGINIA... * UNTIL 830 PM EDT. * AT 626 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN THAT WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN THE ADVISORY AREA. UP TO ONE INCH OF RAIN HAS ALREADY FALLEN. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... ROANOKE... SALEM... VINTON... CATAWBA... BENT MOUNTAIN... GLENVAR... AND HOLLINS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... WHEN IT IS SAFE TO DO SO, PLEASE SEND YOUR REPORTS OF FLOODING, INCLUDING MUDSLIDES OR FLOODED ROADS, TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE BY CALLING TOLL FREE AT 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. REPORTS AND PICTURES CAN ALSO BE SHARED ON THE NATIONAL WEATHER SERVICE BLACKSBURG FACEBOOK PAGE AND ON TWITTER. &&
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TORNADO WATCH 687 REMAINS VALID UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTH CENTRAL NORTH CAROLINA CASWELL ROCKINGHAM STOKES IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMHERST APPOMATTOX BUCKINGHAM CAMPBELL CITY OF LYNCHBURG IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BEDFORD CHARLOTTE CITY OF DANVILLE CITY OF MARTINSVILLE HALIFAX HENRY PITTSYLVANIA IN SOUTHWEST VIRGINIA FLOYD MONTGOMERY PATRICK IN WEST CENTRAL VIRGINIA BOTETOURT CITY OF BUENA VISTA CITY OF LEXINGTON CITY OF ROANOKE CITY OF SALEM FRANKLIN ROANOKE ROCKBRIDGE
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